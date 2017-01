Søviknes åpner for nestledervervet i Frp

– Når man stiller seg disponibel til å ta rikspolitiske verv og går inn i sentralstyret for å være en del av partiledelsen, så gir man et signal om at en er villig til å ta den typen posisjon, sier Søviknes til Dagens Næringsliv.

Søviknes har vært ordfører i Os kommune i Hordaland, en bakgrunn han mener er viktig for partiet.

– Jeg legger ikke skjul på at det å sitte 17 år som ordfører er en viktig erfaringsbakgrunn som partiorganisasjonen vår trenger. Og i partiledelsen, sier han.

Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen, som i dag er nestledere i partiet, har begge sagt nei til gjenvalg på Stortinget i den nye perioden etter valget. Men de har ikke signalisert om de fortsetter som nestledere. Nestlederne har frist til 1. februar med å melde fra til valgkomiteen om de ønsker å fortsette.

– Siv Jensen har ingen kommentar utover at valgkomiteen er i gang med sitt arbeid, skriver statssekretær Petter Kvinge Tvedt (Frp) i Finansdepartementet i en sms. (©NTB)