Russland provosert av Norges militære aktivitet

Det melder NRK, som siterer en uttalelse fra den russiske ambassaden i Oslo. Russland beskriver en «kraftig» økning» i NATO-landenes militæraktivitet ved landets grenser, etterfulgt av «provoserende uttalelser» fra NATOs ledelse og en rekke NATO-land om behovet for å «avskrekke» Russland samt «aggressiv propagandakampanje».

Ambassaden peker på at Norge, som Russland «aldri har utgjort eller utgjør en trussel mot», har planlagt militær oppbygging mot grenseområdene til landet og følger opp med en detaljert gjennomgang av planlagte og nylig gjennomførte endringer.

Blant annet peker de på at Norge har styrket overvåkingskapasiteten til havs og i lufta, med etteretningsskipene «Marjata» og «Eger», samt planer om å kjøpe 52 nye F-35 jagerfly, fem nye P-8 anti ubåt-fly og fire ubåter.

Russland er også provosert av at Norge slipper inn utenlandske militærstyrker, blant annet stasjoneringen av omtrent 330 amerikanske soldater på Værnes.

– Selv under den kalde krigen fulgte Norge de selvpålagte restriksjonene om å ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium, heter det.