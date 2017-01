Ny knallmåling for Fremskrittspartiet

Det tilsvarer Frps valgresultat i 2013, det tredje beste stortingsvalget i Frps historie.

– Jeg synes 2017 har startet bra. Det er alltid hyggelig med gode målinger, og gir ekstra inspirasjon i oppkjøringen til valget, sier partileder Siv Jensen til ANB.

Samtidig registrerer Senterpartiet og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin sterkeste måling siden Opinion begynte å gjøre partimålinger for ANB i 2007. Partiet går fram 1,8 prosentpoeng til 8,3.

– Jeg tror det handler om at vi har vært tydelige på at vi ønsker tjenestene nær folk, og at vi ikke ønsker de stordriftsfordelene regjeringen er blitt talsmenn for, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til samme nettsted.

I likhet med på målingene fra Respons og InFact tidligere denne måneden havner Venstre under sperregrensa, ned 0,4 prosentpoeng til en oppslutning på 3,7, noe som på de andre målingene velter de borgerlige partienes stortingsflertall. (©NTB)