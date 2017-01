Nasjonalmuseet får stor kunstgave fra Sveits

Ifølge Aftenposten har kunstsamleren den mest omfattende private samlingen med verk av internasjonalt anerkjente Kirkeby, som ble født i 1938.

Nasjonalmuseet hadde fra før bare ett maleri i samlingen av det som regnes for å være en av de viktigste nordiske malerne i sin generasjon. Museet planlegger å vise verkene først etter at de flytter til Vestbanen i 2020, opplyser direktør Audun Eckhoff, som er takknemlig for gaven.

– Det er en stor ære at også internasjonale samlere blir oppmerksom på oss og ønsker å gi en sli sjenerøs gave og på et så høyt kunstnerisk nivå, sier han til avisen. (©NTB)