Kripos: – Bekymret for antall partnerdrap

I de 25 sakene var det 27 ofre og 31 gjerningspersoner, viser drapsoversikten. Kripos er spesielt bekymret for den høye andelen partnerdrap.

Sju av ofrene var partner eller ekspartner til gjerningspersonen, og i tre av disse parene var begge etnisk norske. I ytterligere seks saker var det annen familiær tilknytning mellom offer og gjerningsperson.

– Den store andelen partnerdrap bekymrer oss, og forskning viser at det ofte har vært utøvd vold forut for drapet. Det er helt avgjørende at ofre for vold i nære relasjoner tør å si ifra. Dette må både politiet og andre i det offentlige jobbe videre med, sier Vibeke Schei Syversen, leder for Voldsseksjonen på Kripos.

To av drapene i 2016 har to ofre, med én gjerningsperson. Disse sakene er fra Kirkenes i august og fra Kristiansand i desember.

Ifølge statistikken ble 72 prosent av drapene begått i privat hjem, og kniv er benyttet som våpen i over halvparten av sakene. Ni av ti gjerningspersoner var menn, mens 59 prosent av ofrene var menn. (©NTB)