Forvaringsdom for overgrep til Høyesterett

Høyesterett har tillatt anken fremmet, men skal ikke vurdere skyldspørsmålet, kun nivået på straffen.

Mannen ble i Borgarting lagmannsrett i november i fjor dømt til forvaring med tidsramme på 17 år og minstetid på 10 år for grove seksuelle overgrep mot to sju år gamle jenter og en gutt på elleve.

Ifølge dommen ble de mest omfattende overgrepene begått mot mannens stedatter og pågikk hyppig over en periode på nesten tre år fra jenta var fire år.

Mannen ble i juni i fjor dømt til forvaring i 15 år av Fredrikstad tingrett. Dommen ble anket, og Borgarting lagmannsrett valgte altså å skjerpe straffen med to år.

Ifølge lagmannsretten er 35-åringen tidligere straffet to ganger for seksuell omgang med barn under 14 år. (©NTB)