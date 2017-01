Elever skjøt med softgun i friminuttet i Lillesand

Ifølge politiet har seks personer skutt med softgun i friminuttet, men de skal ikke ha skutt mot andre personer, skriver Fædrelandsvennen. Alle seks er elever ved den videregående skolen, og er i alderen 16– 17 år.

– Guttene har vært utenfor skolens område hvor de har prøveskutt med softgun. Vi ble varslet av forbipasserende, som hadde sett de langs veikanten, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Per Kristian Klausen.

To 16-åringer, som var i besittelse av en softgun, er tatt med til lensmannskontoret for avhør.

Operasjonslederen sier at de tar hendelsen svært alvorlig, og at det ikke er lett å se forskjell på et vanlig våpen og softgun.

– Alle guttene skjønte med en gang at de hadde gjort noe dumt, men skal ikke ha truet andre personer, melder politiet på Twitter. (©NTB)