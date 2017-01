Dale under ulveangrep i Stortinget

Frp-statsråden er beskyldt for å skygge unna ulvedebatten, og Senterpartiets representant Geir Pollestad bet ifra seg under Stortingets spørretime onsdag.

– Rundt om i landet reiser folk seg i protest mot det de opplever som et samrøre av byråkrati juridiske spissfindighet, lakksko, statsarroganse og regjeringens manglende respekt for Stortingets ulvevedtak, tordnet han.

Dale medga at saken er vanskelig og gjentok at Landbruksdepartementet fortsatt mener at skadepotensialet er stort nok til at felling kunne tillates i ulvesonen, uten å bryte naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.

– Men det er krevende når lovavdelingen mener noe annet, sa Dale.

Han viste til redegjørelsen som miljøminister Vidar Helgesen (H) holdt tirsdag og slo fast at han vil «gjøre sitt ytterste» for å bidra til at bestandsmålet for ulv blir fulgt. I dag er bestanden av ulv høyere enn dette bestandsmålet. (©NTB)