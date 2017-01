Biskop Ole Christian Kvarme slutter

Kvarme skal ha sin siste arbeidsdag den 30. september. Avskjedsgudstjenesten hans holdes i Oslo domkirke søndag 3. september, opplyser kirken i en pressemelding.

– Den viktigste fornyelse i vår kirke disse årene har vært i trosopplæringen blant barn og unge. I Oslo har endringene i befolkningen gjort at vi har måttet slå sammen menigheter og fristille noen kirker. Det har samtidig fornyet vår diakoni, samarbeidet med migrantmenigheter og møtet med mennesker av annen tro, skriver biskop Ole Christian M. Kvarme i sitt avskjedsbrev til Kirkerådet.

Kvarme har vært biskop i Oslo i tolv år, etter å ha overtatt etter Gunnar Stålsett. Overtakelsen var omstridt, ettersom Kvarme støttet et vedtak om at prester som levde i et homofilt samliv ikke skulle ansettes i kirken. Han var også i utgangspunktet negativ til at homofile skulle få gifte seg i kirken, før han i oktober 2015 ombestemte seg.

Ifølge NRK ønsker Åpen Folkekirke, som har flertall både i Bispedømmerådet og i Kirkerådet, seg en liberal etterfølger. Blant favorittene er Sturla Stålsett og generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit.

– Prosessen med å finne en ny biskop starter på bispedømmerådets møte i februar, og ny biskop vil bli valgt på Kirkerådets møte i september, sier bispedømmerådets leder Gard Sandaker-Nielsen. (©NTB)