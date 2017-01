Tre nye ulver kan felles utenfor ulvesonen

Lisensfellingen av fem ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble avsluttet 11. januar etter at kvoten for regionene ble fylt.

Dagen etter mottok Miljødirektoratet søknad fra Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bonde og Småbrukerlag og Hedmark Bondelag om utvidelse av lisensfellingskvoten på ulv i disse regionene.

Søkerne mener ulvestammen er i stadig vekst og at antall pardannelser tilsier at sjansen for etablering av ulv i prioriterte beiteområder øker. De anser skadepotensialet i beiteområder som svært stort, samt at uttak av ulv på barmark er svært krevende.

Søkerne ba om at det blir gitt mulighet til uttak nå mens det er sporsnø og praktisk gjennomførbart.

– Et uttak av tre ulv vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse, ettersom kvoten er innrettet slik at felling i hovedsak vil rettes mot enkeltdyr utenfor ulvesonen samt at siste endelige statusrapport og foreløpige overvåkingsresultat for vinteren 2016/2017 for ulv i Norge viser at bestanden er over bestandsmålet, heter det i Miljødirektoratets vedtak. (©NTB)