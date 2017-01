Hjem Tidligere Yara-topp dømt til sju års fengsel

Tidligere Yara-topp dømt til sju års fengsel

Oslo (NTB): Tidligere Yara-topp Kendrick T. Wallace er i lagmannsretten dømt til sju års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India. I tingretten fikk han to og et halvt års fengsel.