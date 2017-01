Staten: – Breivik ser på seg selv som en ung Adolf Hitler

Sejersted avviste at terrordømte Anders Behring Breivik er for mentalt sårbar for å sitte isolert, i sin prosedyre i ankesaken om Breiviks soningsforhold tirsdag.

– Breivik har tålt det bra, og tydeligvis bedre enn mange andre. Det er ikke så rart. Han er «a man with a mission». Han har et tydelig mål. Han ser på seg selv som en ung Adolf Hitler på 1930-tallet. Han regner med å komme ut av fengsel på et tidspunkt og bli en fører, sa Sejersted, mens Breivik selv ristet kraftig på hodet i protest.

Sejersted pekte på at Breivik også er vant med å være alene etter ett år på gutterommet hos mor med dataspilling. .

– Han var mye mer isolert under det året hos mor enn han noen gang har vært under soning, hevdet Sejersted. (©NTB)