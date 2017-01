SAMAK-rapport: Økt sosial dumping i luftfarten

Ifølge rapporten har nesten 40 prosent av pilotene i lavprisselskaper en eller annen form for «atypisk ansettelse», skriver Dagsavisen. Noen får bare betalt for akkurat de timene de er i luften og må dekke jobbrelaterte reiser selv – og betale for uniformen. Det meldes også om såkalte pay-to-fly-ordninger, der pilotene selv må betale for å fly, blant annet i forbindelse med ulike typer godkjenning. Unge piloter er mest utsatt, ifølge rapporten.

SAMAK vil ha en samordnet nordisk luftfartspolitikk for å komme til livs falske ansettelser og regelshopping, der selskapene etablerer seg der de finner det gunstigste regelverket, i stedet for i land selskapet har naturlig tilknytning til. I tillegg vil SAMAK fastsette et prinsippet om direkte ansettelse og kreve at minst 75v prosent av besetningen er direkte tilknyttet selskapet de flyr for. Komiteen vil også forby ansettelse av piloter og kabinpersonale som selvstendige næringsdrivende, øke offentlige investeringer i utdannelsen og innføre sertifisering av utdannelsesstedene. (©NTB)