Rettssak mot drapssiktet 15-åring til høsten

Ifølge Fædrelandsvennen vil påtalemyndigheten at gutten skal sitte i varetekt fram til rettssaken starter.

Det var Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) som ble knivstukket og drept i skolegården på barneskolen Wilds Minne 5. desember i fjor. 15-åringen har tilstått drapene.

Gutten underlegges brev- og besøkskontroll i de to ukene, ifølge kjennelsen fra Kristiansand tingrett tirsdag. Som begrunnelse viser retten til at det er fare for at han vil kunne påvirke vitner og begå nye, straffbare handlinger dersom han løslates. Retten konkluderer med at det er «tvingende nødvendig» at han holdes i varetekt. (©NTB)