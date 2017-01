Politiet i Follo: – Avsindig glatte veier

– Å stenge eller ikke stenge E6, det er et valg mellom pest og kolera. Hvis vi stenger veien, går trafikken ut på småveiene, og der er det like glatt. Da er det større fare for myke trafikanter. Så vi vet ikke om vi tør å stenge europaveien, sier operasjonsleder Børge Løge i Øst politidistrikt til NTB ved 17-tiden tirsdag.

– Det vi nå vurderer, er å snevre inn trafikken på E6 til ett felt i sørgående retning, der det er mest trafikk. Det er avsindig glatt, sier Løge.

Han opplyser at flere politipatruljer på E6 bedriver det han kaller «gåsemorkjøring».

– Patruljene legger seg med blålys foran køer med biler og kjører sakte, forteller operasjonslederen. (©NTB)