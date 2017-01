NILU: Rødt nivå ventet på ettermiddagen

Da dieselforbudet trådte i kraft tirsdag morgen, viste alle de tolv målestasjonene rundt omkring i byen lav helserisiko. På formiddagen økte dette til moderat nivå for to av stasjonene. Så langt tirsdag har ikke farenivået vært rødt.

– Vi kan ikke si at så mange prosent skyldes været og så mange prosent skyldes diesel. Det at det kom litt snø på morgenen, det hjalp. Og så antar vi at mange fulgte oppfordringen om å la dieselbilen stå, sier kommunikasjonssjef Christine F. Solbakken ved NILU til NTB.

– Vi fikk en pause i inversjonen, altså værfenomenet som gjør at temperaturen stiger når man kommer høyere opp i atmosfæren. Det legger seg som et lokk, og den kalde lufta låses fast ved bakken. Men inversjonen skal være på vei inn igjen, fortsetter hun.

NILU følger situasjonen gjennom dagen.

– Den neste perioden som er varslet rødt, er i rushtiden i 16-tiden, opplyser kommunikasjonssjefen. (©NTB)