Kontrollkomiteen godtar ikke hemmelighold fra regjeringen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skrev tirsdag ettermiddag derfor et brev til Stortingets presidentskap hvor den ber om at den nye rapporten fra Riksrevisjonen blir avgradert. Revisjonen mener at rapporten kan gjøres offentlig tilgjengelig.

– Kontrollkomiteens begrunnelse for å si at det må bli foretatt en avgradering, er at den folkevalgte kontrollen er avhengig av offentlighet, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Bakteppet for saken er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, mente det var «svært alvorlig» at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.

Men siden Riksrevisjonens opprinnelige rapport er gradert, har revisjonen laget en omarbeidet rapport ment for offentliggjøring. (©NTB)