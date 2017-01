Isbjørner tok seg inn i Longyearbyen

– Vi håpet at de ville fortsette ut av Longyearbyen og langs sjøen, men de har vært innom Longyearbyen i løpet av natten. Vi pleier ikke å være plaget med isbjørn her, så at vi får tre inn på en gang, er uvanlig, sier sysselmann Kjerstin Askholt til NTB.

I 5.30-tiden ble fotspor fra de tre bjørnene observert ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Deretter ble de observert ved Kuhaugen og det oppdemte vannet Isdammen like ved Longyearbyen.

– Dermed har de gått ut av byen igjen. Vi ønsker i størst mulig grad å ha oversikt og kontroll over bjørnene. Nå følges de av mannskaper fra Sysselmannen på snøscooter som driver dem inn i Todalen. Det er ganske dårlig vær og det kan være skredfare innover, men heldigvis er bjørnene ute av byen igjen, sier Askholt. (©NTB)