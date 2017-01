Helgesen: – Viktig med tiltak mot dårlig luftkvalitet

Han påpeker at luftkvaliteten generelt er bedre i dag enn før, men at oppmerksomheten om problemet har økt.

– Det er fordi vi vet mer om hvor skadelig dårlig luftkvalitet er for folkehelsen. Jeg registrerer at kommunene er mer villige til, med tverrpolitisk enighet, å sette i verk tiltak som er ganske drastiske. Dette har jo konkrete konsekvenser for folk, men Høyre i Oslo støtter byrådets vedtak her, sier Helgesen om Oslo kommunes beslutning om dieselforbud.

Han sier kommunene har «ganske mange virkemidler» å gripe til, men at det er opp til dem selv å ta dem i bruk.

Han opplyser at regjeringen også vurderer å gi kommunene flere virkemidler, etter ønske fra Stortinget. (©NTB)