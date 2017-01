Amedia velger Google foran Schibsted

– Amedia har valgt Google som teknologileverandør da dette gir oss både tilgang til deres ledende teknologi og mulighet til å komme raskt ut i markedet med nye slagkraftige produkter, sier konsernsjef Are Stokstad.

Han opplyser at mediekonsernet allerede ved påsketider kan ta i bruk den mest effektive løsningen det er mulig å tilby annonsørene for såkalt programmatisk annonsesalg.

– Dette vil styrke oss ytterligere og øke vår attraktivitet og konkurransekraft som digital annonsekanal, sier Stokstad.

Lokalaviskonsernet har brukt nesten ett år på å komme fram til den rette partneren. Ifølge Stokstad er teknologiavtalen med Google fleksibel og gir et potensial for inntektsvekst.

– Men det er behov for et økt samarbeid mellom norske publisister som går utover det rent teknologiske. Denne avtalen er ikke til hinder for å utvikle et slikt samarbeid med alle norske publisister framover, sier Are Stokstad. (©NTB)