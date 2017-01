20.000 lot bilen stå

– Det er veldig bra. Vi vil sende en takk til dem som har bidratt til dette. Alle som har astma- og allergiplager, er veldig glade for det, sier byrådsleder Raymond Johansen til NTB.

Dieselforbudet, som ble innført tirsdag morgen, fortsetter som planlagt onsdag, dersom det ikke avbrytes av Bymiljøetaten.

Tirsdag ettermiddag fulgte Johansen avviklingen av rushtrafikken i hovedstaden fra Ruters kontrollrom. Målingene utført av luftkvalitet.info viste at luftkvaliteten var på grønne nivåer med liten helserisiko. Norsk institutt for luftforskning (NILU) opplyser til NRK at dieselforbudet har virket, men at også værforholdene bidro til at nivåene var grønne. (©NTB)