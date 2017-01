10.000 ulovlige p-plasser ved Gardermoen

Selskapet som driver de fleste av landets flyplasser, har 20.000 parkeringsplasser ved hovedflyplassen. Disse gir flere hundre millioner kroner i inntekter hvert år, skriver Finansavisen.

Nå har en privat konkurrent oppdaget at papirene ikke er i orden for rundt halvparten av plassene. Fram til 2012 ble parkeringen drevet med dispensasjon fra Ullensaker kommune i påvente av ny reguleringsplan. Året etter bestemte daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) at Avinor måtte søke om detaljregulering for plassene før de kunne få tillatelse.

Solhjell synes det er sprøtt at verken Avinor eller kommunen har fulgt opp saken bedre. Kommunen sier den holder på å kartlegge parkeringsplassene ved flyplassen og vil ikke ta selvkritikk i saken.

Avinor tar derimot selvkritikk, men sier selskapet har misforstått og trodde alt var i orden etter at områdereguleringen ble vedtatt i 2013.

– Men vi ser nå i forbindelse med en annen sak med et privat parkeringsselskap at vår forståelse av jussen ikke var slik vi trodde, sier Kim Lang i Avinor. Han sier selskapet vil sende søknad til kommunen om ny dispensasjon fra kravet om detaljregulering. (©NTB)