Vegvesenet bistår med dieselkontroller

Avdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson for Oslo i Statens vegvesen sier at ettersom dieselforbudet er et kommunalt tiltak, kommer Vegvesenet til å bistå kommunen med kontroll til en viss grad.

– Vi bruker vår utekontrollseksjon til å bistå med det. Det kan være i forbindelse med en normal bilbeltekontroll, noe Statens vegvesen gjør av og til, sier Ericson til NTB.

– Vi omfordeler litt ressurser akkurat nå. Det vi vet per i dag, er at det gjelder tirsdag og onsdag, men det kan selvfølgelig endre seg, fortsetter Ericson.

Det er Oslo kommune ved Bymiljøetaten som har innført vedtaket om midlertidig forbud mot kjøring med dieselbiler på kommunale veier i Oslo tirsdag 17. og onsdag 18. januar.

Politiet i Oslo vil gi dem som bryter dieselforbudet, et gebyr på 1.500 kroner. (©NTB)