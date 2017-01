Tirsdag faller dommen i restene av Yara-saken

Kendrick Wallace er den eneste av de fire tidligere lederne i konsernet som ble funnet skyldig da juryen ga retten sin kjennelse i begynnelsen av desember. Dermed er det bare han som skal domfelles i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Den tidligere juridiske direktøren fikk to og et halvt års fengsel i tingretten.

– Juryen konkluderer med at det har funnet sted grov korrupsjon i både India og Libya, og at Wallace er ansvarlig for dette, sa førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til NTB da kjennelsen var klar.

Juryen fant at Yara hadde betalt bestikkelser til sønner av høytstående tjenestemenn i Libya og i India da Yara ville inn i de to markedene på 2000-tallet. Økokrim klarte ikke å overbevise juryen om at andre enn Wallace var delaktig i korrupsjonen, som omfattet avtaler om nesten 70 millioner kroner etter dagens kurs.

Drøyt 21 millioner kroner ble faktisk utbetalt, ifølge dommen. (©NTB)