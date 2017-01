SV om søppelkaoset: – Opp til byrådet å vurdere

SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo bystyre er, i likhet med Aps gruppeleder Frode Jacobsen, forsiktig med å trekke noen konklusjoner etter at søppelkaoset i Oslo nådde nye høyder mandag. Hvis ikke kontrakten med Veireno sies opp, har Rødt truet med å fremme mistillitsforslag mot Miljøpartiet De Grønnes samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

– Byrådet er i gang med arbeidet med å se på om det er grunnlag for å heve kontrakten, og jeg ser fram til at de informerer bystyret om det, sier Holmås Eidsvoll på spørsmål om SV deler Rødts oppfatning om at Veireno-kontrakten må sies opp fra neste år.

– Hva synes SV om at Rødt vil stille mistillitsforslag mot samferdselsbyråden med mindre kontrakten skrotes?

– Byrådet har vår fulle tillit. Dagens byråd fikk en krevende oppgave da de arvet kontrakten som Høyre og Venstre signerte da de var i posisjon. Hvorvidt det er mulig å heve kontrakten eller ikke, er det opp til byrådet å vurdere, svarer gruppelederen. (©NTB)