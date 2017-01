Hjem Søreide fornøyd med NATO-tilstedeværelse i nord

Oslo (NTB): Norge har overtatt kommandoen for en av NATOs stående maritime styrker for det neste året. Det er viktig å vise tilstedeværelse og få økt forståelse for situasjonen i havområdene nær Norge, sier forsvarsministeren.