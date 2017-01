Raja mener Listhaug svikter i integreringen

– Hun er både innvandrings- og integreringsminister. At hun kjører en hard innvandringspolitikk, er en ting, men hun har også regjeringens ansvar for at de som faktisk kommer til Norge og får opphold her, blir godt integrert og tatt vel imot. Det er her jeg mener hun svikter, sier Raja i et intervju med VG.

Han mener retorikken og holdningene til Listhaug gir grobunn for rasisme. Listhaug mener det er feil bruk av begrepet «rasisme»:

– Denne stemplingen av alt mulig som rasisme gjør at begrepet på mange måter mister sin kraft og sitt innhold, sier hun og trekker fram et eksempel.

– Uttrykket at man må yte før man kan nyte betyr i bunn og grunn det samme som «gjør din plikt – krev din rett!» Hvis noen mener det ligger hverdagsrasisme i dette, må jeg si at jeg blir bekymret for hvordan debatten i Norge utvikler seg, sier statsråden. Statsminister Erna Solberg (H) tar Listhaug i forsvar:

– Jeg er helt uenig med Abid Raja i at hun ikke jobber med integreringsspørsmål. Men det er en utfordring at når hun snakker om integrering, så er det ikke så mange som er interessert i å skrive om det.