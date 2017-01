Rødt varsler mistillit etter søppelkaos i Oslo

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ikke kommentere saken overfor NTB, men viser til en pressekonferanse i partiets lokaler klokken 12.

Rødt har fremmet et såkalt privat forslag for bystyret, der partiet ber om at kontrakten med det private renovasjonsfirmaet heves og at kommunen på nytt overtar ansvaret fra 1. august neste år.

Forslaget er nå til behandling i bystyrets samferdsels- og miljøkomité. Det forventes å komme opp for bystyret 1. mars. Dersom byrådet ikke innen den tid varsler at kontrakten med Veireno skal sies opp, vil Rødt fremme et mistillitsforslag mot byråden. Rødt er på vippen i Oslo, som styres etter parlamentariske prinsipper. (©NTB)