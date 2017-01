Oslo-lufta utgjør betydelig helserisiko mandag

Bare Ålesund var verre der kvaliteten utgjorde en alvorlig risiko. I resten av landets større byer var luftkvaliteten slik at den enten utgjorde liten eller moderat helserisiko, fremgår det av Luftkvalitet.no på hjemmesiden til Norsk institutt for luftforskning (NILU).

På denne siden kan publikum hele tiden følge hvor forurenset luften er.

– Vi regner med at mange vil følge nøye med på varslet for luftkvalitet utover dagen og i morgen. Vi er også veldig spent. Det vi håper, er at varselet ikke blir rødt i morgen, og at mange nok lar dieselbilen stå hjemme til at vi klarer å komme oss under den skadelige grensen. Da er det mange mennesker som kommer til å få en mye bedre dag, sier kommunikasjonssjef Christine F. Solbakken i NILU til NTB. (©NTB)