Nedover fra start på Oslo Børs

Statoil er som vanlig mest omsatt, og oljegiganten svekkes like mye som hovedindeksen.

Aker BP brukte sin kapitalmarkedsdag mandag til å fortelle at selskapet er i posisjon for fortsatt vekst. I år vil det levere utbyggingsplaner for tre felt. Selskapet varsler også et utbytte på til sammen 250 millioner dollar – drøyt 2,1 milliarder kroner – på mellomlang sikt, og dette vil øke når produksjonen på Johan Sverdrup-feltet kommer i gang. Likevel faller aksjen 1,3 prosent mandag.

Nedover går det også for Marine Harvest (-0,7), Storebrand (-1,7), DNB (-0,9), Yara International (-0,3), Norsk Hydro (-0,5) og Norwegian (-1,6). Blant de mest omsatte selskapene er det bare Subsea 7 (+0,5) som har framgang.

Av de toneangivende europeiske børsene er det bare i London det er en svak optimisme å spore, og FTSE 100-indeksen hever seg marginale 0,02 prosent. Både CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt faller 0,6 prosent.

Prisen på nordsjøolje svekker seg noe, og den omsettes mandag formiddag for 55,32 dollar fatet. (©NTB)