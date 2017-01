Høyre: Håndteringen av ny leverandør har skapt søppelkaoset

– Konkurranseutsetting av avfallshåndteringen som ble innført i 1992, har stort sett fungert godt. Det er håndteringen av ny leverandør og ikke konkurranseutsettingen som har skapt det søppelkaoset byen har opplevd i høst, sier Eirik Lae Solberg, leder for Oslo Høyres bystyregruppe, til NTB.

Han sier partiet nå skal gå grundig gjennom Rødts varslede mistillitsforslag mot samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Han er ikke imponert over måten Ap har styrt byen på.

– Dette viser at Arbeiderpartiet og Raymond Johansen styrer Oslo på et svært uforutsigbart og spinkelt grunnlag. Vi har dessverre sett flere eksempler på at Rødt presser Ap-byrådet til å føre en betydelig mer venstreorientert politikk enn det valgresultatet i 2015 skulle tilsi. Det er dårlig nytt for byen, sier Lae Solberg.

– Høyre må gå grundig gjennom grunnlaget for mistillitsforslaget og diskutere det i bystyregruppen før vi tar stilling til det. Vi har ikke nå tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at kontrakten bør heves. Jeg vil be om byråd Bergs vurderinger av det i Samferdsel- og miljøkomiteens møte på onsdag, sier han. (©NTB)