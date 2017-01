Glatte veier i vente i store deler av landet

OBS-varselet fra Meteorologisk institutt gjelder Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Buskerud, Oppland, Vestlandet, Trøndelag, Helgeland, Salten og Ofoten.

– Tirsdag forbigående lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av nedbør og overgang til mildvær i fjellet mot vest. Ellers en mulighet utpå dagen for regn som kan fryse på bakken enkelte steder, først og fremst litt inn fra kysten, lyder for eksempel varselet for Aust-Agder og Telemark. (©NTB)