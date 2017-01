Frp: Den rødgrønne alliansen i Oslo er skjør

Rødt mener byrådet i Oslo må heve kontrakten med renovasjonsfirmaet Veireno, og at kommunen på nytt overtar ansvaret for avfallshåndteringen i hovedstaden. Dersom det ikke skjer, varsler partiet mistillitsforslag mot Berg.

– Frp vil gå nøye gjennom forslaget når det eventuelt foreligger og ta stilling til det da. Mistillit til en byråd er et av de sterkeste virkemidlene bystyret har overfor byrådet og noe vi selvsagt tar på det største alvor. Derfor vil gruppen bruke tid på å gjennomgå forslaget og grunnlaget for det, for så å komme tilbake til om vi ønsker å støtte det, sier Skjervold til NTB.

– Frp noterer seg for øvrig hvor skjør den rødgrønne alliansen er når Rødt velger å gå til et så drastisk skritt. Det virker som det er full splid på venstresiden om hva byrådet faktisk skal ha fullmakt til å gjøre, sier Skjervold. (©NTB)