Fortsatt stor tillit til norsk politi

Fire av fem nordmenn har tillit til politiet, omtrent like stor andel som året før. Selv om like stor andel av befolkningen har tillit, er det en liten nedgang i andelen som har svært stor tillit, ifølge undersøkelsen, som er utført av Ipsos.

– Jeg får bekreftet det inntrykket jeg har, nemlig at vi har et særdeles godt politi, som nyter stor tillit i befolkningen. Vi har et politi som er blant de beste i verden, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

– Som justisminister er det en ære å ha ansvar for så mange tusen ansatte som er med på å gjøre hverdagen trygg, fortsetter han. (©NTB)