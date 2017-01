Brudd på dieselforbudet bøtelegges med 1.500 kroner

– I den grad politiet kommer over klare overtredelser av forbudet på kommunale veier i Oslo, kan vi reagere med muntlig tilrettevisning og pålegg eller et gebyr på 1.500 kroner. Oslo politidistrikt kommer ikke til å sette inn ekstra mannskaper for å håndheve dieselforbudet, opplyser visepolitimester Roger Andresen.

Det er Oslo kommune ved Bymiljøetaten som har innført vedtaket om midlertidig forbud mot kjøring med dieselbiler på kommunale veier i Oslo tirsdag 17. og onsdag 18. januar.

Bakgrunnen for vedtaket er at luften i Oslo er så forurenset at den kan være helsefarlig for innbyggere i byen.

– Vi ber derfor bilister med dieselbiler å rette seg etter forbudet av hensyn til de innbyggere som plages helsemessig av luftkvaliteten, uttaler Andresen. (©NTB)