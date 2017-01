Berg: – Det viktigste er å få ned luftforurensningen

– Dieselforbud er et akuttiltak som vi må implementere når lufta blir akutt dårlig. Vi vil helst slippe å måtte innføre tiltak som går ut over folks hverdag, sier Berg til NTB.

Hun sier at bare i Oslo er 200.000 personer utsatt for høye luftforurensningsverdier.

– Det er ikke en situasjon vi ønsker oss, sier Berg, og legger til at hun har forståelse for at det midlertidige kjøreforbudet for dieselbiler er et inngripende tiltak som kan skape enkelte problemer for noen av innbyggerne i hovedstaden.

– Samtidig er det sånn at når vi har akutt høy luftforurensning, så har det store helsemessige konsekvenser for hele Oslos befolkning. Da er det viktig at vi har tiltak vi kan iverksette, fortsetter Berg.

Miljøbyråden sier hun håper at så mange som mulig lar bilen stå de dagene luftforurensningen er høyest. (©NTB)