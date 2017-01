Økt produksjon av kyllingkjøtt i 2016

Ifølge Landbruksdirektoratet ble det produsert 86.300 tonn slaktekylling i 2016. Det er en økning på 8 prosent fra året i forveien, skriver Nationen.

Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, regner med at veksten fortsetter i samme spor i årene som kommer. Han er glad for at pilene peker oppover etter en liten nedgang for to år siden.

– Det er ikke tvil om at 2015 var et krevende år for hvitt kjøtt-sektoren. Etter at omdømmet fikk en alvorlig knekk, har vi arbeidet med å fase ut narasin fra produksjonen. Sammen med kjedene har vi også arbeidet med å utvikle nye produkter, sier han. (©NTB)