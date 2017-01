Fem ulver er merket

De to første ulvene ble bedøvet og merket fredag, den ene alfahannen og den andre en stor hannvalp. Lørdag ble tre hunnulver merket, ifølge den oppdaterte oversikten fra Miljødirektoratet.

Det er Statens naturoppsyn som står for merkingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og i første omgang vil ulver i revirene Slettås og Osdalen prioriteres for merking. Radiomerkingen gjør at man kan se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet. (©NTB)