Erna Solberg mintes trafikkofre

Sammen med blant annet politifolk og brannmannskaper gikk statsministeren i fakkeltog og deltok under en minnegudstjeneste i Åmot kirke søndag ettermiddag.

Markeringen ble holdt for å minnes omkomne i Buskerud-trafikken i 2016.

Statsminister Erna Solberg understreker at myndighetene har en nullvisjon for dødsulykker i trafikken.

– Det vi politikere har mest kontroll over er at vi kan bygge mer og bedre veier, sier Solberg til NTB og legger til at viktige tiltak er midtdelere.

Hun oppfordrer samtidig alle som ferdes i trafikken om å være årvåkne. (©NTB)