Elden: – Ulovlig å gjøre noen statsløs

Bioingeniøren Mahamud har bodd i Norge i 17 år, men UDI vil kaste han ut av landet fordi de mener han løy på asylsøknaden sin – og hevder han egentlig kommer fra nabolandet Djibouti, skriver VG.

Advokat Elden mener regjeringen bryter loven ved å frata Mahad Abib Mahamud (30) sitt norske statsborgerskap.

– Det er sikker internasjonal rett at det er ulovlig å gjøre noen statsløs. Norge tillater bare ett statsborgerskap, og om han hadde et annet for 17 år siden, var han forpliktet til å oppgi det da han fikk norsk statsborgerskap, sier Elden til avisen.

– Her er det dessuten ikke noe annet land som hevder han er deres statsborger. Da bør Norge ha bedre ting fore enn å utfordre folkeretten ved å angripe en flink ingeniør, sier han videre.

Også jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener UDIs vedtak er ugyldig. Han tror Mahad med stor sannsynlighet vil vinne fram i rettssaken, som er satt til 21. februar. (©NTB)