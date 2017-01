Barnedrapssak opp for lagmannsretten

Afghaneren ble dømt til 20 års fengsel for drap under særdeles skjerpende omstendigheter da saken gikk for Oslo tingrett i fjor.

Jenta satt på morens arm da hun ble knivstukket. Hendelsen skjedde under et opphetet masseslagsmål utenfor kvinnens leilighet på Ellingsrud i Oslo i mai 2014. Toåringen blødde i hjel etter å ha blitt stukket i ansiktet, skulderen og ryggen.

Faren nektet straffskyld og anket dommen på stedet. Tirsdag begynner ankesaken mot ham i Borgarting lagmannsrett.

Da saken gikk for tingretten, forklart mannen at han aldri hadde brukt vold mot familien sin.

Han tok med seg kniv for å forsvare seg fordi han ble jaget ut på parkeringsplassen av ekskonas slektninger etter at de hadde funnet henne fullstendig forslått og apatisk i leiligheten. Knivstikkingen skjedde da han veivet med kniven under slagsmålet, muligens idet han ble lagt i bakken, forklarte han. (©NTB)