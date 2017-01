Seks av ti tror på Johaug

Den nye undersøkelsen er gjennomført av InFact for VG. Ser man på prosenttallene, svarer 59,4 prosent at de tror på forklaringen. 57,2 prosent synes synd på Johaug, mens 56,8 prosent sier de har like stor tillit til henne som før. 4,4 prosent svarer sågar at tilliten er styrket.

Men på spørsmålet om hvor stort ansvar skiløperen selv har i saken, svarer 47 prosent 4 eller 5 på en skala der 5 betyr at hun hadde hele ansvaret.

– Vi ser et signifikant stemningsskifte. Det kan tenkes at Johaug oppfatter at hun selv er uten skyld. Men det har ikke all verdens betydning der vi står nå, for nær halvparten mener at ansvaret er hennes, sier fagsjef Knut Weberg i InFact om resultatet.

Johaugs manager Jørn Ernst tror endringen kan skyldes at dopingreglementet har fått bred omtale og at folk kan ha fått en bedre forståelse av begrepet objektivt ansvar. Samtidig sier han at han «vi merker ingen endring i stemningen der ute.

– Therese opplever fortsatt veldig stor grad av støtte. (©NTB)