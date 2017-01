Ruter planlegger å kjøpe førerløse minibusser

Strategileder Frode Hvattum sier det er for tidlig å si når bussene kan være i drift, men han mener de vil ha enorm effekt på planlegging og samferdsel i tiden som kommer, skriver Teknisk Ukeblad. Han legger samtidig ikke skjul på at det er penger å spare på selvkjørende busser.

– I dag går mer enn halvparten av våre kostnader til sjåfører. Om vi kan kutte ned på dette vil vi kunne tilby mye mer kollektivtransport for de samme pengene, sier Hvattum. Han mener det også vil gi økt sikkerhet og bedre muligheter til å tilpasse tilbudet. På sikt ser han også for seg mindre behov for at folk har egen bil.

– Fordelene vil være mange. Vi vil kunne få betraktelig færre kjøretøy i byene. Vi vil ikke trenge store områder til parkering utenfor byene og ved siden av byene, og vi vil få redusert CO2-utslippet. (©NTB)