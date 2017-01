Iraner fikk ett års fengsel etter handletur til Sverige

I mars i fjor dro mannen, som er bosatt i Østfold, til Sverige sammen med en kamerat for å handle mat og snus. Da han kom tilbake over grensen til Norge ble han gjenkjent av en politimann som visste at han var utvist, melder NRK.

Iraneren ble i 2012 ble utvist fra Norge med varig innreiseforbud. Han har ikke iransk pass, og har ikke ønsket å bidra til å skaffe seg dette, og kan derfor ikke tvangsreturneres til hjemlandet. Ifølge NRK er 31-åringen tidligere straffedømt for svært alvorlige forhold, men Norge mangler avtale med i Iran om tvangsretur.

– Han forsto ikke at innreiseforbudet gjaldt ved en kort tur over grensen, sier hans forsvarer Hans Christian Nygaard Wang.

Retten mener likevel at 31-åringen har gjort seg skyldig i grovt uaktsom overtredelse av innreiseforbudet til Norge og dømmer han til ett års fengsel. To måneder av straffen er gjort betinget.

Mannen har de siste seks årene bodd hos sine foreldre, som har lovlig opphold i Norge. Advokaten sier at hans klient opplever det som svært vanskelig å være papirløs. (©NTB)