Ingen tatt av snøskred i skisenter i Gudbrandsdalen

Skredet er søkt gjennom med søkeutstyr og manuelt, opplyser politiet i Gudbrandsdalen. Tre personer som utløste skredet er gjort rede for.

– Etter all sannsynlighet har det gått bra, men vi skal gjøre noen undersøkelser videre for å dobbeltsjekke, sa operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB, kort tid før dette ble bekreftet.

110-sentralen Innlandet meldte om skredet på Twitter klokken 11.22 og opplyste at alle nødetater var på vei. Ifølge snøskredvarselet på varsom.no er snøskredfaren 2 (moderat) i området.

Skisenteret har blant annet fem nedfarter og skitrekkets lengde er 1.400 meter. (©NTB)