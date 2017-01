Høie vil ikke tone flagg om eggdonasjon

I løpet av våren er det varslet en melding til Stortinget om bioteknologiloven. I den forbindelse er det knyttet spenning til hvordan regjeringen vil stille seg til blant annet eggdonasjon og til kunstig befruktning for enslige. Høie har foreløpig ikke sagt hvor han står i disse spørsmålene, skriver Aftenposten.

– Spørsmålene kommer opp på Høyres landsmøte, men hva som blir mitt råd må vi komme tilbake til, sier Høie. Han påpeker også at programkomiteen i partiet har valgt å ikke omtale disse punktene.

For fire år siden var både Høyre og Høie imot eggdonasjon, men statsråden vil altså ikke si om han har endret mening siden den gang.

– Jeg er opptatt av at det er viktig at disse spørsmålene diskuteres grundig, og at man ikke forenkler diskusjonen, understreker han. (©NTB)