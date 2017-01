Stor narkoliga rullet opp – 36 pågrepet

– Vi har hatt en omfattende satsing siden høsten 2015 som i utgangspunktet er gjengrelatert. Dette har så langt resultert i betydelige beslag av våpen, cannabis, amfetamin og kontanter, sier politiinspektør Einar Aas ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.

I løpet av etterforskningen har politiet tatt beslag i 11 skytevåpen, 180 kilo cannabis, 45 kilo amfetamin og nesten fem millioner kroner i kontanter.

I desember ble Steinar Lundeby (61), kjent som spritsmugler gjennom mange år, pågrepet etter at han ble tatt med 16 kilo hasj i bilen. I tillegg ble en reality-kjendis og brødrene hans pågrepet og fengslet.

Torsdag kveld pågrep politiet to medlemmer av A-gjengen: en 37 år gammel norskpakistaner og en 36 år gammel nordmann. Disse to er godt kjent for politiet og ble varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett fredag. Begge nekter straffskyld. (©NTB)