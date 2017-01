Psykiater fengslet for seksualiserende bilder av barn

– Vi har pågrepet en mann og siktet ham for befatning med bilder som seksualiserer mindreårige over en lengre periode, sier politiadvokat Cecilie Gulnes ved Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.

Siktelsen omfatter nedlastning og oppbevaring av de aktuelle bildene. Politiet i Oslo ble varslet av Kripos om psykiateren, som ble pågrepet torsdag. (©NTB)