Partienes strateger frykter Sp-Vedum mest

VG har gjort en intervjurunde blant flere av de fremste strategene i partiene, og konklusjonen er entydig: Vedum blir den farligste konkurrenten. Det vises til at Vedum har stor troverdighet i en rekke politiske saker som strategene tror er viktige for folk: Han er mot kommunesammenslåinger, mot ulv, mot EU og EØS, mot sentralisering av politi og Nav og ligningskontor, for en strengere innvandringspolitikk.

På de siste målingene har Sps oppslutning ligget på over 8 prosent, og i de andre partiene utelukker man ikke at den kan ende på over 10 prosent.

– Den eneste partilederen jeg allerede nå med sikkerhet kan si vil smile på valgnatten, er Trygve. Vi andre må nøye oss med å være sterke i troen, sier KrFs leder Knut Arild Hareide.

Ved forrige stortingsvalg fikk Sp 5,5 prosent av stemmene.

– Jeg tar ingen stemmer for gitt, jeg. Bortsett fra min egen, da, sier Vedum selv. (©NTB)