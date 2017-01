P4-profil fikk godkjent nytt politisk parti

Regelverket krever 5.000 underskrifter for at et politisk parti kan stille liste til stortingsvalget. Helsepartiet har samlet inn nær 6.500, ifølge stifterne. Denne uken godkjente Brønnøysundregistrene de innsendte signaturene, skriver Dagens Medisin.

P4-journalist Lise Askvik, som har tatt initiativ til Helsepartiet, er foreløpig leder av partiet. Lene Haug, som kommer fra Frogner Høyre, er nestleder og kampanjeleder.

Nå jobbes det med å utarbeide partiprogram, og en viktig del av arbeidet er å innhente tilbakemeldinger fra fagfolk.

– Det er viktig å få fram det som er på innsiden, som systemvokterne nekter å snakke om. Vi er nødt til å ha dialog for å få fram virkeligheten, som må forstås, aksepteres og jobbes med av systemvokterne, sier Askvik.

Hun sier de har tiltrukket seg folk fra hele den politiske skalaen i begge retninger. (©NTB)